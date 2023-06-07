إنشاء صروح ومدارس تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التوسع في إنشاء صروح ومدارس تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم بمطروح وتخفيف الكثافة بالفصول مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة في إطار الجهود التي تبذلها محافظة مطروح من أجل الارتقاء العملية، وفي إطار الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير عدد 28 مشروعًا على أرض محافظة مطروح، بإجمالي عدد فصول 382 فصلاً، بتكلفة بلغت 282 مليون جنيه ضمن مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية مع إدراج عدد 6 مدارس نوعية جديدة بالخطة منها مدرستين بمنطقة الريفية بمرسى مطروح وهما: أجيال المستقبل (من حضانة إلى ثانوى) بعدد 28 فصلاً تعليمياً ومدرسة سما العلم تعليم أساسي بنات بعدد فصول 22 فصلاً تعليمياً مع وجود توسع مستقبلي، و المدرسة الدولية والجاري الموافقة على تخصيص الموقع من وزارة التنمية المحلية وذلك بشارع على حميدة بمسطح 8000م2، والمدرسة اليابانية بمنطقة علم الروم بمسطح 8000م2، والمدرسة اليابانية بمدينة العلمين الجديدة بمسطح 5690 م2 بالإضافة إلى إنشاء المدرسة الرياضية (إعدادي، ثانوي) بمنطقة الجراولة بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام الابنية التعليمية بمطروح انه جارى العمل بعدد 28 مشروعاً بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها عدد 8 مشروعات بمركز مرسى مطروح هى: أعمال توسعة مدرستي طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة عقيد شرطة أحمد جاد جميل وانشاء كلا من مدرسة الحلازين تعليم أساسي ومدرسة سما العلم بنات، وأعمال إحلال كلى لمدرستي علم الروم تعليم أساسي ومدرسة رأس الحكمة القديمة الابتدائية، وإحلال جزئى وصيانة لمدرسة طه ساطور الثانوية بنات.

وأضاف أن عدد 5 مشروعات بمركز ومدينة النجيلة وهى إنشاء مدرسة النجيلة الفنية الصناعية وتوسعة مدرسة النجيلة الابتدائية الجديدة القبلية وأعمال إحلال جزئي وصيانة لمدرسة اولاد عميرة تعليم أساسي، وأعمال إحلال كلى بمدرستي النجيلة الاعدادية بنات ومدرسة النجيلة إعدادي وثانوي، بالإضافة إلى عدد 8 مشروعات بمركز ومدينة الحمام منها أعمال توسعة لعدد 6 مدارس (مدرسة كرم سبيته، مدرسة اولاد مسعود تعليم اساسى، مدرسة قرية 23 تعليم أساسي، مدرسة أسامة بن زيد تعليم أساسي بنين، مدرسة عثمان بن عفان الصناعية المشتركة، مدرسة معاذ بن جبل بنات)، بجانب إحلال كلى لمدرسة الفاروق عمر الابتدائية وجزئى لمدرسة الحمام الثانوية بنات.

وتابع أن يجرى بمركز برانى تنفيذ عدد 3 مشروعات منها إنشاء جديد مدرسة الشيخ بنين، وتوسعة لكلا من مدرسة سيدى برانى الاعدادية الثانوية ومدرسة إسرافيل الجالي تعليم أساسي، ويجرى بمركز الضبعة أعمال إحلال كلى لمدرسة السلوقة تعليم أساسي، وتوسعة مدرسة جلال الإعدادية.

وبمركز السلوم يجرى إنشاء مدرسة أولاد سالم تعليم أساسي، وبمركز العلمين جاري إنشاء مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة.

جانب من مدارس مطروح الجديدة

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