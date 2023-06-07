الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كرم جبر: 3 مليارات جنيه حصيلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جوجل سنويًا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس شارك في لجنة ثلاثية مع وزارتي المالية والاتصالات، لدراسة فرض ضريبة على إنتاج المواد الإعلانات وخدمات جوجل.

وأشار "جبر"، في تصريحات له، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة 14%؜ على خدمات جوجل، سيدر دخلًا للدولة يقدر بحوالي 3 مليارات جنيه سنويًا.

وتابع: بدأنا تطبيق هذه الضريبة في مصر وسنطرحها للتطبيق في بقية الدول العربية للحفاظ على حقوقنا لدى المنصات الدولية.

وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الإعلامي المصري العماني، بمقر المجلس الأعلى بمبني ماسبيرو، تحت عنوان "الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية المصرية والعمانية.
ينعقد المنتدى، تحت رعاية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين سلطنة عمان ومصر، وكذلك تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خاصة مجال الذكاء الاصطناعي وأثر الثورة التكنولوجية الخامسة على صناعة الإعلام والاتفاق على تنظيم دورات تدريبية في مختلف مجالات العمل الإعلامي للإعلاميين والصحفيين في البلدين.

كما يتبادل المشاركون في المنتدى الآراء حول الأكواد والسياسات الإعلامية الخاصة بالعلاقات العربية والعمل على تدعيمها وتوثيقها بما يخدم القضايا المشتركة، وبحث دور الإعلام في خدمة قضايا التنمية والترويج للمشروعات المشتركة بين الدول العربية وما وصل إليه البلدين من نهضة شاملة في مختلف المجالات والاتفاق على برامج وخطط إعلامية مشتركة بين البلدين.

الكاتب الصحفي كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فرض ضريبة خدمات جوجل الدول العربية المنصات الدولية

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