القس أندريه زكي: العالم يواجة صعوبات حقيقية بسبب الصراع الروسي الأوكراني

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الثلاثاء، سعادة السفيرة إنجريد آمر، سفيرة إستونيا بجمهورية مصر العربية.

ورحب رئيس الإنجيلية بسفيرة إستونيا، ودار حوار حول نشاط الطائفة الإنجيلية من خلال ١٥٠٠ كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، وأحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة الإنجيلية، ودورها في حوار الثقافات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بجانب دور الهيئة الوطني في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "العالم يواجة صعوبات حقيقية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، والدولة المصرية تقوم بدور وجهد كبير لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة".

ومن جانبها، أشادت إنجريد آمر بدور الهيئة الإنجيلية ونشاطها التنموي الوطني في خدمة الشعب المصري دون تمييز، وقالت سفيرة إستونيا: "مصر بلد عظيم والمصريون شعب متسامح والحكومة المصرية تسعى لتقديم خدمات مناسبة لاحتياجات المواطنين".

ومن جهته، نظمت الهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا ورشة عمل عن تحديات القطاع الزراعي وتنمية صغار المزارعين وتحسين الانتاجية الزراعية بحضور الدكتورة نهى طلعت عبد القوى، رئيس أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة الداعمة للتحالف ومبادرة ازرع بمحافظة المنيا، وذلك للوصول لعدد من المقترحات والتوصيات، والعمل عليها اثناء تنفيذ المرحلة الثانية في نوع من التكامل والتنسيق والنزول على الأرض والمساس بالقضايا المتعلقة بالمواطن.

يأتي هذا استكمال لأنشطة "مبادرة ازرع" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تنظم مساء اليوم مؤتمرا جماهيريا واحتفالية كبيرة للحصاد بمناسبة الإنجاز الذي تحقق في الوصول إلى مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بمحصول القمح والوصول إلى 100 ألف مزارع وزراعة 150 ألف فدان بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، والذي من المقرر إطلاق للمرحلة الجديدة لمبادرة ازرع والتي تخص استهداف الـ"500 ألف من المزارعين وزراعة مليون فدان من القمح، وهو لقاء لمحافظات الصعيد (محافظات المرحلة الأولى وهي بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج) + محافظات المرحلة الجديدة وهى (قنا – أسوان – الوادي الجديد ) بحضور قرابة 8000 شخص.