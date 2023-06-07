رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس الحكومية والأوراق المطلوبة

مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي يشغل بال أولياء الأمور معرفة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 عبر جوجل، للالتحاق بالمدرسة، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى، إمكانية التقديم للصف الأول الابتدائي في المدراس بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، منوهًا أنه يجب التقديم لالتحاق الطلاب بالصف الأول الابتدائي ويكون إلكترونيا أولا.

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2023

وتنشر “الدستور” رابط التقديم الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2023-2024 في هذا التقرير.

وأوضحت وزراة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أنه يجب القيام بالتقديم للصف الأول الابتدائي ويكون إلكترونيا أولا، وذلك سيكون من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، منوهًا إلى أنه اذا حدث وجود أي مشكلة أثناء التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي إلكترونياً سيتم التوجه إلى المدرسة، ويتاح التقديم للصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد ويكون من خلال الرابط التالى: من هنا.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2023-2024

يتم الدخول على “بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية” من هنا. ثم اختر “إنشاء مستخدم لولي الأمر” على البوابة. قم تسجيل البيانات المطلوبة. ثم تسجيل الدخول. قم بإدخال الرقم القومي وكتابة كلمة المرور. اختر نوعية المدرسة للتسجيل سواء “رسمية” أو "رسمية لغات". القيام بالضغط على بدء التسجيل. قم بتسجيل بيانات “الطفل والأب والأم” والعنوان بالتفصيل. تسجيل رغبات “ولي الأمر” بالنسبة للمدارس المتاحة، وستكون الأولوية إلى المدارس القريبة من مكان محيط السكن. حفظ البيانات لإتمام عملياتة التسجيل للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2023- 2024.

الأوراق المطلوبة للصف الأول الابتدائي 2023 للعام الدراسي الجديد