الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لماذا يتم تخصيص يوم عالمي للجري؟

اليوم العالمي للجري
اليوم العالمي للجري

يحتفل العالم بيوم الجري العالمي في 7 يونيو، وهو احتفال عالمي بالجري يشجع الناس من جميع الأعمار والقدرات على التحرك وقيادة أسلوب حياة نشط، يلعب هذا اليوم دورًا مهمًا في تذكير المجتمع العالمي بالإيجابيات التي يمكن أن يقدمها الجري لصحتنا الجسدية والعقلية.

وفي الوقت نفسه يحتفل المتسابقون بحبهم للركض من خلال اتخاذ خطوات كبيرة نحو قيادة حياة أكثر صحة ونشاطًا والترويج للجري باعتباره خيارًا رائعًا لأسلوب الحياة.

التاريخ والأهمية

يوم الجري العالمي الذي كان يُعرف سابقًا باليوم الوطني للجري في الولايات المتحدة، كان الحدث الأول في عام 2009، ويهدف اليوم إلى تشجيع الأشخاص من جميع مناحي الحياة والثقافات المختلفة ومستويات اللياقة البدنية على أن يصبحوا أكثر نشاطًا والالتحاق بالنشاط الرائع المتمثل في الجري.

الفوائد الصحية ليوم الجري العالمي 2023:
الجري هو شكل شائع من أشكال النشاط البدني، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة التقدم في أمراض القلب والأوعية الدموية فإن الجري من خمس إلى عشر دقائق يوميًا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض الشائعة الأخرى.

يوفر الجري أو الركض بانتظام العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك بناء عظام قوية وتقوية العضلات وتحسين لياقة القلب والأوعية الدموية وحرق الكثير من الكيلوجول والحفاظ على وزن صحي.

احتفالات يوم الجري العالمي 2023:
في جميع أنحاء العالم تقيم البلدان سباقات الماراثون وفعاليات الجري والمزيد للاحتفال بيوم الجري العالمي، يواجه الأفراد أيضًا تحديات في الجري وينشرون الإنجازات على وسائل التواصل الاجتماعي مع أصدقائهم، كما أن إدارة المجتمعات تعزز فوائد الجري.

هذا العام تنظم منظمة Global Running Day العالمية حدثًا مجانيًا لليوم العالمي للجري في NYRR 5K لمجتمع الجري العالمي حيث يمكن للناس الركض أو المشي لمسافة 3.1 ميل سيستمر حتى 11 يونيو.

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