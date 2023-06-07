"التعليم" توجه بتجهيز استراحات "لائقة" للمعلمين بامتحانات الثانوية

بدأت مديريات التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية، في تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل الموافق ١٢ يونيو، للمواد خارج المجموع، ويوم ١٨ يونيو للمواد الأساسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع مديري المديريات، بالمرور على أماكن الاستراحات وتجهيزها جيداً بشكل لائق، واستكمال أي نواقص، حتى تليق بمكانة المعلم.

ومن المقرر تسليم أماكن استراحات المعلمين، يوم السبت المقبل، نظراً لوجود معلمين من محافظات نائية، تم الاستعانة بهم في أعمال الامتحانات.

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، الإثنين المقبل 12 يونيو للمواد خارج المجموع، و١٨ يونيو للمواد الأساسية للشعبتين الأدبي والعلمي.

وتعقد الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة على مستوى الجمهورية، وفقا لنظام الامتحانات الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ، بأن تعقد الاختبارات بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

ويؤدي الطلاب امتحان المواد خارج المجموع، الأسبوع المقبل، حيث يؤدي الطلاب يوم الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

بينما تنطلق اختبارات المواد الأساسية، بداية من يوم، الأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

ويستأنف الطلاب الاختبارات، بأداء الطلاب يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة، ويوم الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

ويختتمون يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.