الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبوالغيط إلى نيويورك للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن حول التعاون مع الجامعة العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمدأبوالغيط، اليوم الأربعاء، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية التي ستعقد غدًا تحت الرئاسة الإماراتية للمجلس للشهر الجاري، حيث سيترأس الجلسة خليفة شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وبمشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، بأن أبوالغيط سيتناول في البيان الذي سيلقيه أمام مجلس الأمن الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع مجلس الأمن، لتسوية كل النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات تكرس الاحتلال وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، كما سيعيد التأكيد على ضرورة إنقاذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مُستدام. 

كما سيستعرض أبوالغيط الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وقال رشدي إنه من المقرر أن يعقد أبوالغيط أيضًا جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزارة الخارجية التعاون الدولي مجلس الأمن

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