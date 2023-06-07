الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

معرض دمياط للاثاث
معرض دمياط للاثاث

تنطلق، غدًا الخميس، فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بمشاركة 63 عارضًا من صناع الأثاث بمدينة دمياط، لتصبح "دمياط في قلب القاهرة" على مدار 10 أيام.

وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط في الفترة من 8 إلى 17 يونيو بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر.  

وتأتي إقامة المعرض في القاهرة استمرارًا لخطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط، من خلال تقديم كل الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات، وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.

ومعرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط بهدف دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وإتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية من جهة أخرى.
ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات، مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقى المحافظات المجاورة زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض عدد من أصحاب المشروعات من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية واللجنة النقابية بدمياط وعدد من العارضين من الجمعيات الأهلية.

يذكر أن جهاز المشروعات الصغيرة قد شارك في فعاليات الدورة الثانية من معرض ومؤتمر تطوير الأعمال الخضراء ضمن أنشطة مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) والمنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة السويسرية للتنمية والذي يستهدف محافظتى قنا والأقصر.

معرض صنع في دمياط للأثاث - جمهورية مصر العربية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعة الوطنية أصحاب الحرف اليدوية

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة والرقابة المالية لإجراء بحوث التمويل المستدام

760 ألف طالب بالدبلومات الفنية يواصلون الامتحانات التحريرية اليوم

"أبناء وادي النيل".. 9 سنوات من الدعم المصري للسودان بقيادة السيسي

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بمطروح

"الإسكان" تتابع تحديات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"