الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

توقيع الكشف الطبي على 100 حالة من غير القادرين بالغربية

صوره من الحدث
صوره من الحدث

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية "الأورمان"، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 100 حالة من غير القادرين ضمن مبادرة "حياة كريمة" من أهالي قرى ديرب هاشم مركز المحلة، كفور بلشاى بمركز كفرالزيات، وكوم عبود بمركز بسيون، وكفر سبطاس بمركز طنطا.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية  التحالف الوطني  للعمل الأهلى التنموي؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين  في تخصصات متنوعة: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشار عبدالمتجلي، إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

توقيع الكشف الطبي على يواكيم لوف حالة غير القادرين ضمن حياة كريمة بالغربية

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