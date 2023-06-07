الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

محافظ القليوبية :
محافظ القليوبية : إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بمسؤولي المحافظة والتربية والتعليم؛ لمتابعة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب؛ لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 / 2023 والتي تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 12 يونيو، وتنتهي في 15 يوليو المقبل. 

ووجّه المحافظ بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.  

وأكد الهجان، أنه تم التنسيق مع مديريتيّ الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتيّ مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.

وأضاف المحافظ، أنه تم إعداد كل الأماكن المستخدمة كاستراحات وتوفير وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفًا أنه طبقًا لذلك، سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وأشار المحافظ أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.  

من جانبها، أوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية بلغ 48886 طالبًا وطالبة ويؤدون امتحاناتهم بعدد 12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات، وتم توفير مستلزمات الإقامة الجيدة لرؤساء اللجان. 

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية امتحانات الثانوية العامة غرفة العمليات المركزية لجان النظام والمراقبة محافظة القليوبية

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