"دور الشباب في التغيير المجتمعي".. محاضرة بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، محاضرة بعنوان "دور الشباب في التغيير المجتمعي"، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت المحاضرة بكلمات الترحيب من محمد رشدي، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، لضيوف الندوة وروّاد القصر، موضحًا أهمية مناقشة القضايا والموضوعات التي تهتم بالشباب ودورهم في المجتمع والحرص على إدراجها ضمن برامج وأنشطة القصر.

ثم تحدث الشاعر والأديب صلاح نعمان، عن أهمية دور الشباب في المجتمع فهو العامل والمهندس والظابط والجندي، فلا مجتمع سوي دون شباب واعٍ، كما تحدث عن أهمية أن يختار الشاب حلمًا ويحدد آليات تحقيق هذا الحلم ووضع حلم بديل في حالة لم يستطع تحقيق حلمه الأول وأهمية دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في تشكيل الشخصية السوية لهذا الشاب.

كما تطرق لأهمية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي باحترافية، وتحديد مواعيد ثابتة ومحددة للتعامل مع هذه المواقع، مع ضرورة أن يتسلح الشباب بالعلم والإيمان والثقافة، وأن يتخذ له قدوة ومثلا أعلى، واختتم حديثه بتوضيح أهمية دور المرأة في تشكيل وعي أفراد الأسرة.

من جهته، تحدث الدكتور حسن سلطان، عن مسئولية الفرد والجماعة والركائز الأساسية التي تقوم عليها أي علاقة داخل المجتمع وعن دور الدولة في بناء المجتمع وما تقوم به لبناء الفرد والمجتمع وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقدم الدولة للأسر؛ لمواجهة تداعيات عملية الإصلاح الاقتصادي، كما تناول بعض النقاط منها، الفرق بين الاتصال والتواصل والتفاعل، الحوار الوطني عن طريق التواصل، دور الشباب في الجمهورية الجديدة.