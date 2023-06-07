إصابة 3 أشخاص في حريق اندلع بشقة ببني سويف ونقلهم للمستشفى

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، باختناق إثر حريق اندلع داخل شقة بمساكن بياض العرب شرق النيل بمدينة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة بمساكن بياض العرب بمنطقة شرق النيل ببنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والإطفاء إلى محل الواقعة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين وهم «محمد.ع.م» 50 سنة، «يوسف.م.ا» 20 سنة» «محمد. ش.م» 25 سنة، وجميعهم مقيمون ببياض العرب ومصابين باختناق ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.