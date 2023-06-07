تموين الدقهلية تحيل 92 محضرًا للنيابة العامة

حررت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية 92 محضرا من المخالفات التموينية المتنوعة، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بعدد من مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الأربعاء، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت "آجا - ومنية النصر - و طلخا - وشربين - وجمصة والمطرية ونبروه و تمى الأمديد و بندر المنصورة"، أسفرت عن ضبط وتحرير 92 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

وأضاف أن المديرية تسعى للحفاظ على الأمن الغذائي بالرقابة المستمرة على المخابز والتجار وكذلك ضبط الأسواق باستخدام أدواتها القانونية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين.