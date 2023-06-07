الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن قتل 4 إرهابيين بينهم والي شمال العاصمة في الطارمية

العراق
العراق

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم، اليوم الأربعاء،  قتل 4 إرهابيين من ضمنهم ما يسمى والي شمال العاصمة في الطارمية ببغداد

وذكر قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم في بيان، أنه بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرون الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية وقتل 4 إرهابيين، من ضمنهم والي شمال بغداد وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، عن تدمير عجلتين ومضافة لعصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان، إن أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير عجلتين ومضافة لعصابات داعش الإرهابية في كركوك.

عمليات بغداد الطارمية كركوك العراق إرهابيين

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