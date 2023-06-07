الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب 11 آخرين في عزبة نظيف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بعد دخول سيارة نقل فى جرار زراعي بمقطورة كان يقلهم على الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع 4 أشخاص وإصابة 11 بعد تصادم سيارة نقل بجوار زراعي كان يقلهم فى طريقهم لشتل الأرز "عمال يومية".

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الجامعي، ونقل المصابين إلى مستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

مصرع عمال واصابة تصادم سيارة نقل بجوار زراعي

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