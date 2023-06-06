الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب في تبادل لإطلاق النيران في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تلقيه طلق نارى بمناطق متفرقة بالجسم ما أدى إلى وفاته مباشرة، ويرجع ذلك لنشوب مشاجرة بينه وبين آخر بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم. 

وتلقي مركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بقرية المحاميد التابعة لدائرة المركز، ووقوع تبادل لإطلاق النيران.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة والتحرى حول الأسباب وراء الواقعة والقبض علي المتهم بإطلاق النار. 

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين شخصين، بسبب لهو الأطفال، ما أدى إلى تطور الخلاف بينهم وقيام شخص بإطلاق الأعيرة النارية على الآخر، ولقى مصرعه مباشرة. 

و بالمعاينة تبين أن الشخص الذى لقى مصرعه إثر المشاجرة يدعى "عبدالرحيم. ع. أ"، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ينتمي لقرية المحاميد التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

وجرى وضع جثة الشاب المتوفى بمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة، و من المقرر عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه بعد الحصول على اذن الدفن من النيابة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الدوافع وراء الواقعة. 

الأعيرة النارية قرية المحاميد مشاجرة بين شخصين نشوب مشاجرة نقل الجثة إلى المشرحة إدفو شمال أسوان

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