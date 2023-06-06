"الحسيني" يتابع استعدادات البطولة الإفريقية للسلاح بمصر

يولي عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أهمية خاصة بالبطولة الإفريقية والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية لكون الرياضة أحد أهم القوى الناعمة لقارة إفريقيا بخلاف كون البطولة ضمن بطولات التصنيف المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام البطولة على جميع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وتحرص معظم الدول الإفريقية على المشاركة لحصد النقاط من أجل التأهل الأولمبي.

أما فيما يخص الاجتماعات مع لجان البطولة، فتقام على قدم وساق لضمان الظهور بالمظهر المشرف بعد نجاح مصر في تنظيم خمس بطولات دولية وعالمية نالت إشادات المجتمع الدولي خلال العامين المنقضيين.

وعلى الصعيد الفني، يقود علاء أبوالقاسم المدير الرياضي للاتحاد، الأجهزة الفنية بما له من خبرات متراكمة لدعم الاتحاد لضمان الحصول على أكبر قدر من الميداليات والمراكز المتقدمة في الأسلحة المختلفة.

ويتولى الجهاز الإداري بالاتحاد المهام الصعبة لضمان حجز الطيران والاستقبال الأمثل للوفود والتسكين والانتقالات والتأشيرات وخلافه وهي المهام التي يتولاها الجهاز الإداري بحرفية واقتدار.

وتقام بطولة إفريقيا للأسلحة الثلاث في منافسات الرجال والسيدات فردي وفرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو في صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.