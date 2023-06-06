الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل عرض اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع نجولو كانتي

نجولو كانتي
نجولو كانتي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن تفاصيل العرض الذي قدمه نادي اتحاد جدة السعودي للفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأتم نادي اتحاد جدة الاتفاق مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، لضمه لصفوفه بداية الموسم المقبل 2023-2024.

وأوضح رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أن وفد من نادي اتحاد جدة توجه إلى لندن، وقدموا عرضًا رسميًا لـ كانتي من أجل الانضمام للفريق.

وذكر رومانو أن نادي الاتحاد واثق من حصوله على الضوء الأخضر وموافقة اللاعب على الانضمام للفريق.

وأشار رومانو إلى أن عرض الاتحاد عبارة عن 100 مليون يورو كراتب شامل حقوق الصور والصفقات التجارية ومحفظة استثمارية “إبداعية”.

وينتهي عقد نجولو كانتي مع تشيلسي بنهاية شهر يونيو الجاري.

ويلعب لصفوف اتحاد جدة، المحترفان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد.

وتُوج فريق اتحاد جدة بطلًا لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فابريزيو رومانو رومانو اتحاد جدة نجولو كانتي كانتي الاتحاد

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