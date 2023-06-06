المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "طارق. ي" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز فايد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر إبريل ٢٠٢٣، حاز بقصد الاتجار والتعاطى جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها.

البداية كانت أثناء مرور النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز شرطة فايد لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، شاهد المتهم له معلومات جنائية (وسبق اتهامه في قضايا مشاجرات وسرقة وحريق عمد ومخدرات)، بالقرب من منزله وفي يده سيجارة ملفوفة وينبعث منها رائحة الحشيش المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ٢٥٠ جرام هيروين وسلاح أبيض عبارة عن وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته.