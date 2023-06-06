الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصناعة السعودى لـ"القاهرة الإخبارية": نعمل لتعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر

بندر الخريف
بندر الخريف

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الحكومة السعودية تسير على قدم وساق لتفعيل الجانب الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والدولة المصرية، خاصة أن العلاقات بين البلدين مترابطة بصورة كبيرة عبر التاريخ.

 

العلاقات المصرية السعودية

وأكد وزير الصناعة السعودي، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن رؤية السعودية 2030 تهدف في محورها الاقتصادي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ركزت بشكل كبير على قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، لتكون مساهمًا حقيقيًا في النمو والتنمية، لذا التعاون المصري خاصة في قطاع التعدين والصناعة سيحقق تلك الأماني للبلدين.

 

الاقتصاد المصري السعودي

وأضاف في حديثه، أن قطاع التعدين قطاع سيكون الركيزة الثالثة للصناعة في الممكلة، واستراتيجية التعدين متوقفة على القيمة المضافة للقطاع داخل الاقتصاد.

وتابع: "نجد فرص للتعاون مع الأشقاء في مصر، لذا أطلقنا الاستراتيجية الصناعية الطموحة، التي تهدف جميعها إلى خلق الفرص الوظيفية والاستثمارات، تحقيق قيمة مضافة عالية، تطوير البنية التحتية الصناعية والاستثمارية".

بندر الخريف العلاقات المصرية السعودية وزير الصناعة السعودي القاهرة الإخبارية الاقتصاد المصري السعودي

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