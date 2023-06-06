محافظ الدقهلية يتفقد مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية بمدينتي جمصة والمنصورة الجديدة والمنطقة الصناعية بجمصة، حيث تفقد جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المنصورة الجديدة والجامعة الأهلية.

وخلال الزيارة، أكد "مختار" أن هذه المؤسسات الجامعية العملاقة على أرض الدقهلية تمثل إنجازًا عظيمًا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار سعيه الحثيث لبناء الجمهورية الجديدة.

وقد أشاد "مختار" بالمستوى المتميز للجامعات وبإمكانياتها الهائلة التي تساهم في إعداد الأجيال المتسلحة بالعلم والتكنولوجيا وجميع وسائل التعامل مع العصر لتحقيق المستقبل الباهر لمصرنا الغالية.

كما تفقد "مختار" مبنى جهاز مدينة المنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أن المدينة إضافة حضارية غير مسبوقة بمحافظة الدقهلية.

وخلال الزيارة، افتتح "مختار" مكتب خدمة المستثمرين بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة، بحضور عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الإقتصادية والإستثمار بديوان عام المحافظة، والدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة. والمكتب تم إنشاؤه كأحد فروع المكتب الرئيسي لخدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال والمستثمرون والمصنعون بنطاق المحافظة، حيث يقدم المكتب جميع خدمات التصرفات على الأراضي الصناعية بجمصة، سواء استلام طلبات التخصيص ومحاضر الاستلام وكافة التصرفات سواء البناء أو التشغيل أو تغيير النشاط أو التنازل أو دخول وخروج شركاء أو إضافة السمات التجارية وجميع التصرفات التى يطلبها المستثمرين وذلك لعرضها على المحافظ للموافقة عليها وتنفيذها وذلك تبسيطا للإجراءات واختصارها للعمل على تقليل مدة تأدية الخدمة وتسهيلا على المستثمرين.

كما زار "مختار" مبنى الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، حيث تفقد أعمال التطوير والتحديث التي تم إجراؤها بهدف توفير راحة أكبر لرجال الأعمال والعاملين بالجهاز.

وأكد "مختار" على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك.

كما زار عدد من المصانع المنتجة في المنطقة الصناعية، بما في ذلك المصانع التي تعمل في مجال الصناعات التعدينية والمستحضرات.

وأكد على حرص المحافظة وجميع أجهزتها على تقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين وأصحاب الصناعات، حيث يساهم ذلك في نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.

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