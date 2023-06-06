الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قنصل مصر العام لدى مونتريال يجري زيارة رسمية لعاصمة «كيبيك» الكندية

السفير محمد فخري
السفير محمد فخري خلال إحدى اللقاءات

أجرى السفير محمد فخري قنصل مصر العام في مونتريال، زيارة رسمية إلى عاصمة مقاطعة «كيبيك»، حيث عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين بالمقاطعة، وعلى رأسهم نتالي روي رئيسة الجمعية الوطنية «البرلمان»، ومارتين بيرون وزيرة العلاقات الخارجية والفرانكفونية، وألين سون كارتيير نائب وزير العلاقات الخارجية والفرانكفونية، ودومينيك ماركوت مدير مراسم حكومة كيبيك، كما زار جامعة «لافال».

وتناولت لقاءات السفير محمد فخري، والتي عقد الثلاثاء الماضي، مع المسئولين سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومقاطعة كيبيك وكذلك التعاون في مجال التعليم العالي، حيث تعد مقاطعة كيبيك أكبر المقاطعات الكندية من حيث المساحة الجغرافية وثاني أكبر المقاطعات من حيث عدد السكان، كما تم بحث أوضاع الجالية المصرية في المقاطعة.

من جانب أخر، استعرض القنصل العام ما تم تحقيقه من انجازات خلال السنوات القليلة الماضية في مصر على المستويات المختلفة، لاسيما على صعيد الاستقرار السياسي ومكافحة الإرهاب وما تحقق من انجازات خاصة في مجال البنية التحتية بما يتيح فرص كبيرة للاستثمار في مصر.

وقد شهدت الزيارة الرسمية للقنصل العام السفير محمد فخري إلى مدينة كيبيك رفع العلم المصري على مقر برلمان المقاطعة.

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