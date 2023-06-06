الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فخرى لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام فاركو فى الدورى الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن تشكيل مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في السابعة من مساء اليوم على استاد برج العرب في إطار الجولة ٣١ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

أحمد الشناوي محمد الشيبي مواجهة فاركو بيراميدز فخري لاكاي

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