الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى يدين اقتحام سفارة فلسطين فى الخرطوم

البرلمان العربى
البرلمان العربى

أدان البرلمان العربى اقتحام سفارة دولة فلسطين، ومقر إقامة السفير الفلسطيني في العاصمة السودانية الخرطوم، معتبرًا أن هذه الاقتحامات والتعديات انتهاكاً جسيماً لسيادة الدول واعتداء على مقراتها الرسمية، وتمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدبلوماسية.

وجدد البرلمان العربي، رفضه لجميع أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، داعيًا السلطات السودانية إلى اتخاذ مايلزم؛ لتوفير التأمين الكامل لها؛ ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

ودعا البرلمان العربي الأطراف السودانية للوقف الفوري للصراع، ووقف إطلاق النار والالتزام بقرارات القمة العربية الأخيرة بجدة بالسعودية وتهيئة الأجواء؛ للتوصل إلى حل سياسي وتغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة الراهنة، والحفاظ على وحدة وسيادة السودان.

البرلمان العربي دولة فلسطين فلسطين العاصمة السودانية الخرطوم

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