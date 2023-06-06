الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 52 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

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وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة منها 47 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات- عدم وجود ميزان- عدم وجود سجلات ـ قضايا أخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 5 محاضر (مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر)، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تموين المنيا تحرير 52 محضر تمويني حملات لضبط الأسواق بالمنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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