محافظ القاهرة: العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الإثنين القادم 12 يونيو، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن انتظام الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١١٣٣٤٣ طالب وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجان من بينها ٥ لجان خاصة ٣ منهم بمستشفى ٥٧٣٥٧، وواحدة بمعهد الأورام، حيث يؤدى الامتحانات ٢٥٠٤٣ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم، و٢٣٣٠٠ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و٥٨٥٢١ طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ١٠٦٨٦٤ طالبا وطالبة، بالإضافة إلى ٦٤٧٩ طالبا وطالبة من المدارس الدولية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية؛ لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.



وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان، والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب التغلب على حرارة الجو.



كما شدد على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها؛ للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.



وأكد على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات، وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.