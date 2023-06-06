الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصليب الأحمر" يطالب بتوفير حزمة جديدة من التمويل للسودان

جريدة الدستور

طالب الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتوفير حزمة جديدة من التمويل للاستجابة للأزمة في السودان قيمتها 42 مليون فرنك سويسري، ودعم آلاف الأشخاص الذين نزحوا إلى الدول المجاورة وملايين الأشخاص المتأثرين بحركة النزوح في المنطقة.

ودعا إلى النظر لهذه الأزمة في سياقها الإقليمي، مع وصول تحرك سكاني هائل يبحث عن الأمان وكل شيء من مأوي غذاء الرعاية الصحية، حاثًّا الاتحاد الدولي على دعم الجمعيات الوطنية في ستة دول مجاورة، وهى مصر وتشاد والصومال وليبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تقدم الدعم للناس أثناء تنقلهم وتقدم لهم المساعدات الإنسانية على الحدود.

وشدد الاتحاد في بيان على الحاجة المُلحّة إلى ضخ الأموال لدعم المتضررين من الصراع في السودان، مع تزايد وتيرة الهجرة الجماعية وانهيار الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية واقتراب موسم الفيضانات وأزمة الجوع التي تلوح في الأفق وتفشي الأمراض الذي أصبح الآن أكثر حتمية.

الاتحاد الدولى الهلال الأحمر السودان فرنك سويسري الرعاية الصحية

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