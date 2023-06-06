الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مَن هو القديس العمودي الذي يحتفل به الأقباط اليوم؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس سمعان العمودي.

بهذه المناسبة يقول كتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم من سنة 461 م تنيح الأب القديس سمعان وقد ولد هذا القديس بإنطاكية سنة 392 م من أب اسمه يوحنا وأم اسمها مرتا . وقد حدثت بسببه أمور كثيرة عجيبة منها أنه قبل الحبل به جاء القديس يوحنا الصابغ إلى والدته في حلم وبشرها بمولده وأخبرها بما سيكون منه.

فلما بلغ من العمر 16 سنة مال فكره إلى الترهب فذهب إلى الجبل الذي بإنطاكية وحمل نير الرهبنة ودخل حياة النسك والعبادة، ثم ظهر له الملاك في النوم في عدة ليال وأرشده إلى سيرة الرهبنة التي للقديس باخوميوس. 

فسلك سلوكا يعلو علي الطاقة البشرية؛ حتى أنه انفرد في مكان مرتفع من الجبل مثل العمود مدة 45 سنة كان يقتات أثناءها بالحشائش وقد وضع هذا الأب أقوالاً وعظية ونسكية نافعة وشرح من الكتب الكنسية فصولا كثيرة ثم تنيح بسلام.

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