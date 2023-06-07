صورة وتعليق.. الأيقونة الأرثوذكسية لحلول الروح القدس على التلاميذ

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، أيقونة بمناسبة احتفالات الكنيسة بأعياد العنصرة واحتفالات الثالوث القدوس الأيقونة الأرثوذكسية لحلول الروح القدس على التلاميذ.

وعلق الأنبا نيقولا على الأيقونة قائلا، إنه في وسط أسفل الأيقونة يوئيل النبي الذي صار له قول الرب في نبوءته عن حلول الروح القدس في الأيام القادمة: "وَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا فِي وَسْطِ إِسْرَائِيلَ، وَأَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُمْ وَلَيْسَ غَيْرِي. وَلاَ يَخْزَى شَعْبِي إِلَى الأَبَدِ. وَيَكُونُ بَعْدَ ذلِكَ أَنِّي أَسْكُبُ رُوحِي عَلَى كُلِّ بَشَرٍ، فَيَتَنَبَّأُ بَنُوكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، وَيَحْلَمُ شُيُوخُكُمْ أَحْلاَمًا، وَيَرَى شَبَابُكُمْ رُؤًى. وَعَلَى الْعَبِيدِ أَيْضًا وَعَلَى الإِمَاءِ أَسْكُبُ رُوحِي فِي تِلْكَ الأَيَّامِ".

وترأس المتروبوليت نقولا القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا بمعاونة الأرشمندريت تقولا فانوس.

في نهاية القداس الإلهي أقيمت خدمة صلاة السجدة الخاصة بالروح القدس وفيها نطلب نعمة ومواهب الروح القدس الذي حل على التلاميذ ومغفرة خطايانا وراحة نفوس موتانا.

الروح القدس هو نفسه الذي نلناه في المعمودية ومسحة الميرون ومواهبه هي: "مَوَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ بِحَسَبِ النِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لَنَا"، وذلك "لأَجْلِ بُنْيَانِ الْكَنِيسَةِ".