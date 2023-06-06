توزيع جوازات ومستلزمات بعثة حج الجمعيات فى دمياط

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بفعاليات توزيع جوازات السفر ومستلزمات الحجاج لبعثة حج الجمعيات لهذا العام، والتى أُقيمت بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وحسام عبدالغفار، مدير المديرية، ومديرى مديريتى الأوقاف والصحة ومدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بحضور تلك الفعالية، معربة عن أصدق تهانيها للحجاج بما أنعم الله عليهم بزيارة بيته الحرام، كما دعت الحجاج بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء.

هذا ووجهت "المحافظ" الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة الدكتورة نيفين القباج وجميع القائمين على هذا الحدث ورعايتهم الدائمة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لبعثة الحج.

من جانبه، استعرض مدير مديرية التضامن الاجتماعي الإجراءات التى تم اتخاذها منذ الإعلان عن نتائج القرعة العلنية لحج هذا العام والتى تقدم لها ٣٥٠ عضوا فاز ٨٩ و٢ مشرفين، كما استعرض خطة انطلاق الحجاج من دمياط اعتبارًا من يوم ١٤ يونيو الجارى إلى المدينة المنورة والعودة يوم ٥ يوليو القادم من مكة المكرمة إلى أرض الوطن وأيضًا ما تم تفعيله من إجراءات بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر لنجاح موسم حج هذا العام، وكذا توفير الرعاية الصحية والتطعيمات من قبل وزارة الصحة، وتوجه عبدالغفار بالشكر إلى محافظ دمياط على رعايتها وحضورها هذا الاحتفال.

وفى ختام الحفل، قامت "المحافظ" بتوزيع جوازات السفر وملابس الإحرام ومستلزمات الحج على الحجاج، حيث كان ذلك بحضور حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة في دمياط لتوزيع جوازات ومستلزمات بعثة الحج في دمياط.