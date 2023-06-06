الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير زراعى: الأصناف الجديدة من الأرز تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول خلال سنوات

الأرز
الأرز

قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بجامعة الزقازيق، ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الأرز من أهم السلع الاستراتيجية الذى لا يقل أهمية عن القمح حيث يعتمد عليه معظم المصريين فى وجباتهم الرئيسية وتحاول القيادة السياسية زيادة  إنتاجيته مع استهلاك نفس مساحة الأرض وكمية المياه.
 

أضاف “يوسف” في تصريحات لـ" الدستور" أنه تم تحديد المساحات المستهدف زراعتها بمحصول الأرز خلال الموسم الحالي 2023 بمساحة 724 ألف فدان للري بالغمر أوالرى التقليدي وتحديد مساحة لا تقل عن 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف أو عرابى بعد موافقة وزارة الزراعة على صنف عرابى والإشراف عليه من خلال الوزارة ومساحة لا تقل عن 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

وأشار إلى أن مصر من أكثر الدول تقدما في زراعة الأرز بإنتاجية  تزيد عن الاستهلاك بـمقدار يزيد عن 400 ألف طن واضاف أن القيادة السياسية تتعامل بمنتهى الحكمة والجدية مع أزمة الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الراهنة وان  الازمة الراهنة في محصول الأرز هى أزمة مفتعلة بسبب بعض  الفلاحين والتجار والسوق السوداء وبعض مضارب القطاع الخاص الذين يخزنون المحصول لحين ارتفاع السعر ليس هذا فحسب بل عزوف وامتناع  بعض الفلاحين والمزارعين من توريد طن أرز لكل فدان منزرع أرز  لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدانًا يكون التوريد اختياريًا.

وأكد أن معدل الاستهلاك من الأرز سنويًا يبلغ 3.2 مليون طن أرز، مشيراً إلي أن مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية خاصة معهد بحوث الارز يبذلون جهود كبيرة من أجل تعظيم إنتاجية الأرز من خلال استنباط أصناف جديدة مقاومة للأمراض وتتحمل الجفاف وتناسب بيئة مصر.


وأشاد بدور الدكتور سعيد سليمان بقسم الهندسة الوراثية بزراعة الزقازيق وعلى مدار ثلاثين عاما فى تربية وإنتاج أرز الجفاف أو مايسمى أرز عرابى والذى سوف يوفر كميات تصل إلى 50% من مياة الزراعة للفدان الواحد،ويعطي إنتاجية أكبر باستخدام كميات أقل من الأسمدة، فالفدان يستهلك حوالى 4 الف متر مكعب مياه خلال فترة النمو مقارنة بالارز البلدى الذى يستهلك مايقرب من 8 الف متر مكعب مياه، ويوفر 50% من الأسمدة الزراعية المستخدمة ويوفر العمالة والطاقة المستخدمة أثناء الرى.


وأضاف خبير الزراعة أن كيلو أرز الجفاف يستهلك 1.5 متر مكعب مياه خلال دورة الإنتاج فى حين كيلو الارز فى الأصناف البلدي يستهلك 2.5 متر مكعب مياه، بالإضافة إلى زيادة معدل التفريع فى أرز الجفاف الذى يصل إلى 8 أفرع وانخفاض كمية النشا مع أن الفدان يحتاج إلى معدلات منخفضة من التقاوى.


 

ر محمد يوسف الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية

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