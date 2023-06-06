الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الثانى تُجرى دون أية معوقات أو مشكلات

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة القاهرة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/ 2023، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات والجداول المعلنة بالكليات.

واطمأن الدكتور محمد الخشت، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات، واستمع إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات، والتي تسهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

وأكد الدكتور الخشت أن نظام الامتحانات يأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، والتي تتمثل في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.

وأضاف أنه تمت مراعاة أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على نظام الأسئلة الموضوعية في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت امتحانات الفصل الدراسي الثاني شكاوى امتحانات

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