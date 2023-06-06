«يا ليل يا عين» على خشبة مسرح المركز الثقافي بطنطا

شهد مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، انطلاق عرض "يا ليل يا عين"، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، من 5 يونيو، لمدة 9 ليال متواصلة.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يلعب بطولته مجموعة من فناني فرقة قومية الغربية المسرحية في إطار من الدراما والاستعراضات، حول أزمة عاطفية تواجهها إحدى فتيات القرية، حينما يقررأهلها زواجها من ابن عمها الذي لا تحبه، يحاولون جاهدين فرض عليها هذا الأمر، لكنها ترفض وبشدة الانصياع لهم، ولا سيما أن قلبها معلق بحب شاب آخر، فيما تتصاعد الأحداث عندما تقف التقاليد والفوارق الاجتماعية الطبقية حاجزا أمام هذا الحب.

يقوم بأداء الأدوار حسب الظهور على خشبة المسرح، محمد السايس، محمد جمعة، ناهد محمد، منار السيد، محمد علاء، نعمات نعيم، محمد صبري، علي علاء، فؤاد الشهاوي، نورين إبراهيم، أحمد راضي، تامر يوسف، خالد الخرسيتي، من تأليف بكري عبد الحميد، أشعار حمدي شومان، استعراضات رامي جوهر، ألحان عبد الله رجال، ديكور سمير زيدان، مخرج منفذ حسن خليل، إخراج محمد صابر.

"يا ليل يا عين" إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا، برئاسة أحمد درويش.