الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل يتاجر فى الأسلحة والذخيرة بأسيوط

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات أسيوط بالسجن 7 سنوات لعاطل، و10 آلاف جنيه غرامة؛ لاتجاره فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة قوات الشرطة، بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة على فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد على بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 19355 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات إلى الرائد هشام النمر معاون مباحث مركز شرطة الفتح بقيام المتهم "محمد. ص. ج  23 عاما، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مادة الهيروين ويستهدف بتجارته فئة الشباب وكذا إحرازه سلاحا ناريا لتأمين تجارته.

محكمة جنايات أسيوط غرامة مركز الفتح دون ترخيص

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