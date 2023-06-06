9.6 مليون جنيه لتطوير 35 بئر ارتوازي لزيادة المياه المنتجة للمواطنين بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أعمال إحلال وتجديد 35 بئر مياه ارتوازى جديد خلال العام الحالي 2023 - 2024 بتكلفة تبلغ 9.6 مليون جنيه، وذلك بهدف زيادة المياه المنتجة وتوفير الكميات المناسبة للمواطنين فى جميع الأوقات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن الطاقة التصميمية لكل بئر تبلغ 25 لتر لكل ثانية، وأن أعمال التنفيذ تستمر لمدة ستة أشهر تبدأ فى مايو الجارى وتنتهى فى نوفمبر من نفس العام.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، أنه أعمال الإحلال والتجديد لتلك الآبار في 7 مراكز بمحافظة سوهاج، حيث يتم تنفيذ 4 آبار بمركز طما لخدمة 32 ألف نسمة و7 آبار بمركز المراغة لخدمة 160 ألف نسمة، و4 آبار بمركز جهينة لخدمة 23 ألف نسمة، و6 آبار بمركز المنشاة لخدمة 160 ألف نسمة هذا بالاضافة الى تنفيذ بئرى مياه بمركز طهطا لخدمة 20 ألف نسمة، و 6 آبار بمركز جرجا لخدمة 120 ألف نسمة، و6 آبار بمركز البلينا لخدمة 100 ألف نسمة.