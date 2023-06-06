الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عرض مسرحية "المدسوس" على مسرح قصر ثقافة بلاط

جانب من العرض المسرحي
جانب من العرض المسرحي

قالت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، إنه تم تقديم العرض المسرحي "المدسوس"، لفرقة بيت ثقافة مركز بلاط المسرحية، وسط حضور العديد من الأهالي والمسؤولين بالمركز.

وأضافت مدير ثقافة الوادي الجديد، أن العرض المسرحي "المدسوس"، من تأليف يس الضوي، وإخراج محسن سعيد، سينوغرافيا فتحي مرزوق، واستعراضات هند سيد، وفلكلور شعبي غناء خضر جامع، وهندسة صوتية ومخرج منفذ مصطفى رجب، ومخرج مساعد فاطمة يونس، وبطولة حسنى أبوعمرة، ماجد عبدالوهاب، إسراء نوبي، وممدوح دياب، طلعت درغام، مهند بحيري، رحمة ممدوح، ولاء كامل، أحمد هاني، أيمن عبدالسلام.

وتدور أحداث العرض في بلاد الشام واليمن، ومحاولة التبع الحسان اليماني فرض نفوذه وسطوته على باقي العربان، عن طريق سفك دمائهم واغتصاب أراضيهم حتى يصل به الأمر إلى قتل ربيعة كبير بني قيس. 

مما أدى إلى اتفاق بني قيس على عمل مكيدة لردع التبع، وأخد الثأر عن طريق تقديم الجليلة جميلة جميلات العربان كعروس له، وفي صناديق عرسها يضعو داخلها الأمير كليب بن ربيعة كأحد المهرجين التابعين للعروس، الذي يظهر في الوقت المناسب ويقتل التبع ويثأر للعربان.

وذكرت أن العرض، ضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

مدير فرع ثقافة الوادي الجديد العرض المسرحي المدسوس بلاد الشام واليمن الأمير كليب إحتفالية ختام الانشطة المدرسية

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