الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التضامن" تكشف حملة حصر السيدات "ذوات الهمم" لكفالة حقوقهم المتكاملة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

كشفت منال محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل مبادرة حصر السيدات ذوات الهمم  لكفالة حقوقهن.

وقالت خلال مداخله هاتفية علي قناة TEN، اليوم، إن الدولة تولي اهتمام كبير لذوي الهمم منذ ثورة 30 يونيو، وتقوم الوزارة الآن بإطلاق تطبيق إلكتروني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل، حيث يهدف لحصر السيدات ذوات الهمم لكفالة حقوقهم المنصوص عليها في القانون واللوائح قانون 10 لعام 2015، وسوف يتم الانعقاد قريبا لتعديل بعض القوانين المختلف عليها  بتوجيهات من رئاسة الوزراء، ليشمل :- (الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمي)، مما يعطي فرصة لتحليل البيانات لمعرفة الفئة المستهدفة والشروط التي تنطبق عليهم وما يمكن الاستفادة به من نص القانون.

وتابعت أن "الرئيس السيسي يهتم بكل سيدة في مصر لديها حق علي الدولة من ذوي الهمم في الحصول على حقها، حيث يقوم الاستبيان سيقوم بتوضيح عدد السيدات المسجلين وغير المسجلين، حيث تسجل الوزارة بقواعد بياناتها 38 ألف سيدة فقط من ذوي الهمم.

وعن خطوات التسجيل لسيدات ذوات الهم لكفالة حقوقهم المنصوص عليها في القانون:- ( الغير مسجلين يتيح لها التطبيق الإلكتروني التسجيل، وفي حال لم تكن السيدة لديها بطاقة الخدمات عليها التوجه لأقرب مكتب تأهيلي لاستخراجها لأصحاب الإعاقة الشديدة والمتوسطة، بينما أصحاب الإعاقة الأولي “البسيطة” ستكون المرحلة المقبلة.

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