ليفربول يُعلن تفاصيل جولته التحضيرية للموسم الجديد

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن تفاصيل جولته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وأنهى ليفربول الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي بالمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 67 نقطة.

ومن المقرر أن يخوض نادي ليفربول جولته التحضيرية للموسم المقبل في ألمانيا، وسيخوض خلالها مباراتين.

وأعلن النادي عبر موقعه عن أنه سيلتقي فريق كارلشروهر الألماني، والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، يوم 19 يوليو المقبل على ملعب ويلدبارك، في الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت انجلترا.

وأكد النادي أنه سيتم طرح تذاكر المباراة للجماهير.

ثم سيلتقي ليفربول نظيره جرويتر فورت من دوري الدرجة الثانية في مباراة دون حضور جماهيري.

ويواصل ليفربول رحلته الإعدادية بالعودة لسنغافورة، بعد النجاح الذي حققته الجولة التحضيرية للموسم الماضي.

وسيواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي يوم 30 يوليو المقبل، في مباراة كأس "Standard Chartered Singapore Trophy".

فيما سيختتم ليفربول فترته التحضيرية للموسم المقبل يوم 2 أغسطس المقبل بمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني، على لقب بطولة كأس سنغافورة.