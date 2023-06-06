الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تسلم 50 عاملا من ذوي الهمم عملهم بالمساجد في محافظاتهم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تعيين 50 من ذوي الهمم بين الناجحين في المسابقة عن شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في عام 2022، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية، بذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له اليوم، الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الناجحين من ذوي الهمم الذين تم تعيينهم عقب نجاحهم في المسابقة، يشكلون 5.1% من إجمالي عدد الناجحين.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه إكرامًا لهم جميعا ووفاء بحقهم قررت الوزارة تسليمهم جميعا العمل فور استكمالهم إجراءات تسليم العمل وتسليمهم الأوراق المطلوبة لذلك في محافظاتهم، وتسليم كل منهم العمل في أقرب مكان متاح لمحل إقامته مع تقاضي كل منهم الحد الأدنى المقرر للأجور 3500 جنيه، مع تمنياتنا لهم جميعا بكل التوفيق .

وكان وزير الأوقاف، أعلن عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم عملهم، عقب تسلمه اليوم الثلاثاء، من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في عام 2022.

الأوقاف ذوي الهمم القدرات الخاصة تعيين 50 من ذوي الهمم تطبيق الحد الادنى للاجور مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة

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