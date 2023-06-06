بدء عرض فيلم "Transformers: Rise Of The Beasts" في مصر غدا

تبدأ دور العرض المصرية بداية من العاشرة من صباح غدا الأربعاء عرض، فيلم Transformers: Rise Of The Beasts أحد أهم الأفلام العالمية المنتظرة في مصر والوطن العربي.

فيلم Transformers: Rise Of The Beasts

الفيلم الجديد تدور قصته في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض من الإبادة، حين يكتشف المتحولون أن مفتاح عودتهم إلى عالمهم يستحوذ عليه فصيل جديد من المتحولين الوحوش، مغامرة ملحمية في التسعينيات تأخذ الجماهير في تجربة سينمائية مذهلة ومليئة بالحركة والإثارة وبعد خمس سنوات من الانتظار، تعود أجواء الإثارة المذهلة التي استحوذت على قلوب وخيال رواد السينما في جميع أنحاء العالم بشخصيات جديدة من أساطير Transformers بشكل غير مسبوق، حيث تدور أحداث الفيلم في عام 1994، عندما يجد نوح دياز (أنتوني راموس) الجندي السابق بالجيش الأمريكي نفسه ذات يوم خلف عجلة قيادة أوتوبوت (يؤدي صوته بيت ديفيدسون)، والذي يكشف عن وجود ثلاثة أوتوبوتات آخرين من زملائه مختبئين أيضاً، أوبتموس برايم (بيتر كولين) و بامبلبي وآرسي (ليزا كوشي).

فيلم Transformers: Rise Of The Beasts ويؤدي صوت سكورج بيتر دينكلاج صاحب شخصية تيريون لانستر في المسلسل التلفزيوني الأشهر عالمياً Game of Thrones، كما تشارك في الأداء الصوتي ميشيل يوه الحائزة على جائزة الأوسكار عن فيلم Everything Everywhere All At Once، والفلم من إخراج ستيفن كابلي جونيور، سيناريو جوبي هارولد،دارنيل ميتاير،جوش بيترز،إريك هوبر وجون هوبر.

ومن المقرر أن تعرض مجموعة أخرى من الأفلام الأجنبية غدا الأربعاء ضمن الخريطة الجديدة للسينما المصرية لتنافس تلك الأعمال عدد كبير من الأعمال العربية والمصرية التي تتواجد في القاعات منذ الأسابيع الماضية واستطاع عدد كبير منها تحقيق نجاحا كبيرا للغاية.