رحلة الاكتفاء الذاتي.. 9 سنوات من النهضة الزراعية

شهد القطاع الزراعى الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام الJ9 الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفي ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري، حيث أولى الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة منذ عام ٢٠١٤، والذي أسهم بحوالي ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من ٢٥٪ من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدى الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

- استصلاح المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة وتوشكى الخير

- لجنة استرداد أراضى الدولة وتدشين مبادرة القرية المنتجة.

- طفرة فى الصادرات وإطلاق المشروع القومى للغذاء.

- تأجيل الأقساط المستحقة على الفلاحين.

- المشروع القومى للصوامع.. ومزارع مشتركة مع الدول الإفريقية.

- الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها.

- الوصول للسابع عالميًا فى الاستزراع السمكى.

- تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى والاهتمام باستنباط أصناف جديدة.

- 7.7 مليار جنيه تمويلًا لمشروع البتلو.

- المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى والتوسع فى تأهيل الترع.

- زراعة 2.5 مليون نخلة وتحسين السلالات لمليون رأس ماشية.

- إنشاء 332 مركزًا للخدمات الزراعية

وكان كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 60%، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح، أن محصول القمح يُعد أحد الركائز الغذائية الأساسية للمواطنين نظرًا لكونه أحد أهم مصادر الكربوهيدات، ما يضعه في قائمة خيارات المستهلك على مدار اليوم.