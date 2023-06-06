الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

رحلة الاكتفاء الذاتي.. 9 سنوات من النهضة الزراعية

9 سنوات نهضة زراعية
9 سنوات نهضة زراعية

شهد القطاع الزراعى الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام الJ9 الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفي ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري، حيث أولى الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة منذ عام ٢٠١٤، والذي  أسهم بحوالي ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من ٢٥٪ من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدى الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

- استصلاح المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة وتوشكى الخير

- لجنة استرداد أراضى الدولة وتدشين مبادرة القرية المنتجة.

- طفرة فى الصادرات وإطلاق المشروع القومى للغذاء.

- تأجيل الأقساط المستحقة على الفلاحين.

- المشروع القومى للصوامع.. ومزارع مشتركة مع الدول الإفريقية.

- الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها.

- الوصول للسابع عالميًا فى الاستزراع السمكى.

- تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى والاهتمام باستنباط أصناف جديدة.

- 7.7 مليار جنيه تمويلًا لمشروع البتلو.

- المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى والتوسع فى تأهيل الترع.

- زراعة 2.5 مليون نخلة وتحسين السلالات لمليون رأس ماشية.

- إنشاء 332 مركزًا للخدمات الزراعية

وكان كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 60%، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح، أن محصول القمح يُعد أحد الركائز الغذائية الأساسية للمواطنين نظرًا لكونه أحد أهم مصادر الكربوهيدات، ما يضعه في قائمة خيارات المستهلك على مدار اليوم. 

انفوجراف قدم سنوات تحقيق نهضة زراعية وتحقيق

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

"تحسن ملحوظ".. تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر

وزير المالية: ندعو المستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص الواعدة فى مصر

"الأوقاف" تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم عملهم

النشرة المرورية اليوم الثلاثاء.. انتظام الحركة بمحاور وشوارع القاهرة الكبرى

10 سنوات على 30 يونيو.. تحول رقمي وميكنة المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس