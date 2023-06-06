بيراميدز يبحث عن الفوز الثامن على التوالى أمام فاركو والصعود لقمة الدورى

يحل بيراميدز ضيفا على فريق فاركوـ، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد برج العر ب بالإسكندرية في الأسبوع السابع للدوري الممتاز .

فاركو بقيادة طارق العشري يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة من تسعة انتصارات و14 تعادلا وسبع هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا، ومنذ تولى طارق العشري المسئولية لم يخسر الفريق سوى مباراة احدة أمام الأهلي وجمع 9 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على غزل المحلة وسموحة والتعادل مع فيوتشر وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44 والانفر اد بالمركز الخامس في انتظار نتيجة مباراة المقاولون وأسوان. .

على الجانب الأخر يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثاني برصيد 61 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 18 انتصارا وتعادل سبع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 44 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وحقق سبعة انتصارات متتالية على أسووان والداخلية والإسماعيلي وغزل المحلة وحرس الحدود الاتحاد السكندري وفيوتشر ويسعى لتحقيق الفوز الثامن على التوالي والوصول للنقطة 64 والصعود لقمة جدول الدوري.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار21 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: أحمد الشناوي وأحمد دعدور ويوسف نادر وأحمد سامي ومحمد حمدي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي وكريم حافظ وعلي جبر وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد صادق ووليد الكرتي ومحمود صابر وهشام محمد و دودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة غياب شريف إكرامي واسامة جلال ومحمود دونجا وعبد االله السعيد ورمضان صبحي.

يدير المباراة محمد الحنفي وييساعده محمد محمود لطفي وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم محمود دسوقي حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو.