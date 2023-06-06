أبرزها "محور الترجمة كجسر للتواصل بين الشعوب".. أجندة "الدستور" الثقافية

"محور الترجمة كجسر للتواصل بين الشعوب"، من أبرز أنشطة وفعاليات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 الثقافية والفنية.

ففي السادسة مساء، تحتضن قاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، مائدة مستديرة تحت عنوان “الترجمة جسر التواصل بين النيل والفولجا”، ويتزامن اللقاء مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الروسية.

ويشارك في المائدة كل من: المترجمة الروسية حليمة موريدوفا، دكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، دكتور أنور إبراهيم، دكتور محمد نصر الدين الجبالي، الروائية ضحي عاصي، دكتور شريف جاد، المترجم وليد طلبة، دكتور محمد عامر، ومديرة المركز القومي للترجمة دكتورة كرمة سامي.

يسبقها في الرابعة حفل توقيع النسخة الروسية من رواية الكاتب يحيي الطاهر عبد الله “الطوق والإسورة”، ترجمة وليد طلبة.

ويليها في الخامسة، حفل توقيع النسخة العربية لكتاب “سنوات القرب من ديستوفيسكي”، تأليف أبولليناريا سوسلوڤا، وترجمة دكتور أنور إبراهيم.

ــ الترجمة من العربية بالأعلى للثقافة

وفي السادسة مساء، تستقبل قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، بأرض الجزيرة ــ ساحة دار الأوبرا المصرية، لقاء فكري تحت عنوان “الترجمة من العربية إلي اللغات الأجنبية”، ويشارك فيها كل من: دكتورة رندة صبري، عبير مجاهد، دكتورة مكارم الغمري، دكتورة وفاء رؤوف، وعمر بن داود، ويدير اللقاء دكتور أنور مغيث، المدير الأسبق للمركز القومي للترجمة.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة، في العاشرة والنصف صباحا، ندوة تعريفية عن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات مصر، وذلك بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وذلك تمشيا مع الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة وتمشيا مع رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب للمشاركة في المشروعات الخضراء وتحقيقاً لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة.

ــ مناقشة رواية “تميمة”

وفي السادسة مساء، تعقد بنادي أدب مصر الجديدة، بمقره الكائن خلف مستشفي هليوبوليس، أمسية جديدة من أمسيات النادي الثقافية، حيث تحل الكاتبة دكتورة داليا عبد الغني، في ضيافة النادي لمناقشة روايتها “تميمة”.

هذا ويناقش الرواية كل من: الكاتب دكتور طارق منصور، الناقد دكتور أحمد فرحات، الناقد شريف عارف، والكاتب ياسر عبد الرحمن.

ــ انطلاق العرض المسرحي “ستوكمان”

وفي التاسعة مساء، ينطلق علي مسرح الغد بالعجوزة، العرض المسرحي “ستوكمان”، من تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج دكتور أسامة رؤوف.

عرض “ستوكمان”، من بطولة ريم أحمد، ياسر عزت، محمد دياب ونائل علي.