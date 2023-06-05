الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 190 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة لضبط الأسواق في الغربية (صور)

محافظة الغربية
محافظة الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية والتي تم تكليفها لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظا على صحة المواطن.

وتلقى المحافظ تقريرًا عن عمل اللجان داخل مراكز “السنطة، زفتى، سمنود، بسيون وطنطا” يفيد بتحرير 190 مخالفة متنوعة حررتهم لجان التفتيش لوجود مخالفات صحية وتموينية، إلى جانب سحب عينات لأغذية مشتبه في صلاحيتها وإعدام  منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وشمل التقرير تحرير مديرية الصحة عدد 73 مخالفة لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، إلى جانب تحرير مديرية التموين لعدد 75 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة التموين.

كما شمل التقرير  تحرير مديرية الطب البيطري 5 مخالفات للحوم مكشوفة ومذبوحة خارج السلخانة إلى جانب تحرير هيئة سلامة الغذاء لعدد 3 محاضر لأغذية فاسدة وتحرير الوحدات المحلية لعدد 34 محضر نظافة وإشغالات.


وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

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