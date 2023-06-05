وزارة العمل: ملتقى توظيف لذوي الهمم وندوة تثقيفية حول أحكام القانون بأسيوط

افتتحت مديرية العمل بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ملتقى توظيف لذوي الهمم بمقر مديرية العمل بأسيوط وان المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل لدى شركات القطاع الخاص من تلك الفئة ، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للعاملين بـ"مصنع ماس" للمستلزمات الطبية بقرية الزاربي التابعة لمركز أبو تيج، حضرها 20 عامل وإدارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل ملائمة ومناسبة لذوي الهمم لدمجهم فى سوق العمل ، وتفعيل تطبيق أحكام القانون الخاص بتلك الفئة والذى حدد نسبة الـ5٪ من إجمالى العاملين بكل منشأة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر،وكذلك الإهتمام بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بالشركات لتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

واوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريره للوزارة ، انه قام برفقة المحافظ بجولة تفقدية لبعض المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل لدى شركات القطاع الخاص حيث تابع الوظائف المتاحة لدى تلك الشركات موجهًا بضرورة استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين فضلاً عن ضرورة مراعاة فرص العمل المتاحة لطبيعة ونوع الإعاقة.

كما وجه الشكر والتحية والتقدير لوزير العمل والمحافظ على دعمهم ورعايتهم لملتقيات التوظيف وخاصة ملتقيات ذوي الهمم من أبناء المحافظة وحرصهما على توفير برامج التدريب لهم على مختلف الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل وفي نهاية الجولة التفقدية تبادل مدير المديرية والمحافظ الدرع التذكاري للملتقى تقديرًا لجهودهم لرعاية وحماية تلك الفئة داخل المحافظة .

أضاف مدير المديرية انه على هامش افتتاح الملتقى عقد المحافظ اجتماعًا موسعاً مع مديري الإدارات بالمديرية أشاد فيه بالجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة على المستويات كافة وبخاصة تلك التي بُذلت في ملف توظيف ذوي الهمم، مقدماً الشكر لمدير المديرية على أدائه المتميز وسرعة استجابته في حل كل المشاكل أو المعوقات التي تكون مديرية العمل طرفاً فيها ، كما حث مديري الإدارات على بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة من أجل توفير وإتاحة كل سبل الدعم الممكنة لذوي الهمم علاوة على محاولة تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور المتقدمين والمترددين على المديرية.