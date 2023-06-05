الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ملتقى توظيف لذوي الهمم وندوة تثقيفية حول أحكام القانون بأسيوط

جريدة الدستور

افتتحت مديرية العمل بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ملتقى توظيف لذوي الهمم بمقر مديرية العمل بأسيوط وان المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل لدى شركات القطاع الخاص من تلك الفئة ، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للعاملين بـ"مصنع ماس" للمستلزمات الطبية بقرية الزاربي التابعة لمركز أبو تيج، حضرها 20 عامل وإدارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل ملائمة ومناسبة لذوي الهمم لدمجهم فى سوق العمل ، وتفعيل تطبيق أحكام القانون الخاص بتلك الفئة والذى حدد نسبة الـ5٪ من إجمالى العاملين بكل منشأة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر،وكذلك الإهتمام بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بالشركات لتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

واوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريره للوزارة ، انه قام برفقة المحافظ بجولة تفقدية لبعض المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل لدى شركات القطاع الخاص حيث تابع الوظائف المتاحة لدى تلك الشركات موجهًا بضرورة استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين فضلاً عن ضرورة مراعاة فرص العمل المتاحة لطبيعة ونوع الإعاقة.

كما وجه الشكر والتحية والتقدير لوزير العمل والمحافظ على دعمهم ورعايتهم لملتقيات التوظيف وخاصة ملتقيات ذوي الهمم من أبناء المحافظة وحرصهما على توفير برامج التدريب لهم على مختلف الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل وفي نهاية الجولة التفقدية تبادل مدير المديرية والمحافظ الدرع التذكاري للملتقى تقديرًا لجهودهم لرعاية وحماية تلك الفئة داخل المحافظة .  

أضاف مدير المديرية انه على هامش افتتاح الملتقى عقد المحافظ اجتماعًا موسعاً مع مديري الإدارات بالمديرية أشاد فيه بالجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة على المستويات كافة وبخاصة تلك التي بُذلت في ملف توظيف ذوي الهمم، مقدماً الشكر لمدير المديرية على أدائه المتميز وسرعة استجابته في حل كل المشاكل أو المعوقات التي تكون مديرية العمل طرفاً فيها ، كما حث مديري الإدارات على بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة من أجل توفير وإتاحة كل سبل الدعم الممكنة لذوي الهمم علاوة على محاولة تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور المتقدمين والمترددين على المديرية.

التحية والتقدير التنمية المستدامة الجولة التفقدية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوظائف المتاحة حقوق وواجبات العمال

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

دفاع زوجة "شاكوش"يحصل على سجلات تجارية تُثبت أرباحه من المهرجانات

بعد انخفاض 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

توقيع مذكرة تفاهم بين تنظيم الاتصالات وهيئة "FCC" الأمريكية (صور)

4 شروط جديدة.. "التخطيط" توضح حقيقة قرار الحكومة التوقف عن الاقتراض

أدوات منزلية من المخلفات.. "أم جنة" تُحيي صناعة المشغولات اليدوية بالوادي الجديد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس