الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيف الدين الجزيري يعزز تقدم الزمالك أمام الاتحاد بهدف ثان

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

تقدم فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في اللقاء المقام بين الفريقين اليوم على ستاد القاهرة الدولي في ختام الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

هدف الزمالك الثاني جاء عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري الذي عزز رصيده من الأهداف، في الدقيقة 48، من متابعة للتمريرة العرضية المُرسلة من زميله أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى.

الاتحاد كان البادر بالخطورة بالدقيقة 4 برأسية من خالد صبحي بعد ركينة، لكن كرته مرت بقليل بجوار محمد صبحي حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 5 سدد أحمد عادل "ميسي" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد صبحي.

كانت أولى هجمات الزمالك في الدقيقة 9 بتسديدة داخل منطقة الجزاء من سيف الدين الجزيري مرت بجوار الهاني سليمان حارس الاتحاد.

وحاول الجزيري من جديد في الدقيقة 14 برأسية من عرضية نيمار؛ لكنها اصطدمت في عارضة الهاني سليمان.

وبالدقيقة 23 ترجم الجزيري سيطرة الزمالك بالهدف الأول، بعدما استلم تمريرة من زيزو، لينفرد بمرمى الهاني سليمان ويضعها من فوق في المرمى.

وسجل أحمد فتوح هدف رائع بالدقيقة 40 من خارج المنطقة بتسديدة على الطائر، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل في بداية الهجمة على نيمار.

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق -  حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" -  أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وسيف جعفر وعبدالله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

الزمالك الاتحاد الاتحاد السكندرى الدوري الجزيري

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