نائب محافظ القاهرة تجتمع بأصحاب المصانع والمعارض بـ شق الثعبان (صور)

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الإثنين، لقاءا موسعا مع اصحاب المصانع والمعارض بمنطقة شق الثعبان، لتعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض لتتماشى مع اعمال التطوير بالمنطقة برمتها ومناقشة التحديات التي تواجههم.

حضر الاجتماع كل من العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وعمرو هاشم مدير مكتب نائب محافظ القاهرة وممثلي المكتب العربي استشاري المشروع وعدد من أصحاب المصانع والمعارض ومستثمري منطقة شق الثعبان.

في بداية اللقاء، رحبت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالحضور وأكدت على اهتمام محافظة القاهرة بمنطقة شق الثعبان موضحة أن المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا خاصة فى رفع كفاءة المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء إلى جانب أعمال رفع كفاءة الطرق و رصفها خاصة في منطقة الكيلو الأول بداية من مدخل مدينة شق الثعبان كأولوية عاجلة وذلك طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وأشادت نائب المحافظ، بالمستثمرين وأصحاب الورش و المصانع الحريصين على تقنين أوضاعهم مؤكدًة أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة و صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى بالإضافة للسوق المحلى لتصبح مدينة عالمية من الطراز الاول.

واستعرضت نائب المحافظ من خلال عرض تقديمي لكافة اعمال التطوير التي تشهدها المنطقة والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، سعياً لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت والتي شملت تطوير وتحسين مختلف شبكات البنية الأساسية بالمنطقة من شبكات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات الموجودة، وكذا ما يتعلق برفع كفاءة شبكة الكهرباء، بحيث تكون منطقة صديقة للبيئة، ويكون التعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن، وذلك للحد من التلوث البيئي، كما يتم حاليا تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة بهدف تحقيق السيولة المرورية الى جانب تطوير البوابات واللاندسكيب موجهة الشكر لكل من ساهم بالمشاركة لانجاز هذه الاعمال .

وأوضحت “عبدالمنعم” خطة تطوير و تجميل وتصميم الارصفة والمشايات في مختلف شوارع المنطقة الصناعية مع اختلاف اتساعاتها تحقيقا للسيولة المرورية وإضافة العنصر الجمالي بالأرصفة من خلال عمل 3 حارات في الاتجاه الواحد وتقليل الجزيرة الوسطى لتوسيع الطريق وتحديد عرضها لعمل المسافات البينية بين المزروعات أثناء أعمال السياج الشجرية وكذلك إنشاء وصلة لنقل حركة المرور وسيارات النقل الثقيل من طريق الأوتوستراد للطريق الدائري الاوسطى بطول ٧ كم، كما تم تنفيذ منطقة تشوينات لاستيعاب السيارات وحركة تجارة شراء بلوكات الرخام داخل شق الثعبان .

وشمل الاجتماع، عرض لمقترح مبنى خدمة رجال الاعمال والذي سيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال تحديد مواصفات المركز والخدمات التي سيقدمها لخدمة المستثمرين، وتسهيل أعمال التصدير من خلال وضع تصور تصميمي للمركز وخدماته التي يقدمها عبر فروع بنكية وشهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب إدارية لرجال الأعمال، ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مستثمري المنطقة الصناعية، لتطوير أعمالهم لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة

ووجهت نائب المحافظ بضرورة التأكيد على الانتهاء من اعمال المرافق والخدمات المقدمة قبل اعمال الرصف وتركيب البلدورات كما شددت على رفع كافة الإشغالات والمخالفات والالتزام بخطوط التنظيم و تكثيف حملات النظافة و رفع كافة الاتربة والمخلفات والاستجابة لكافة طلبات اصحاب المصانع لرفع كفاءة الاعمال بما يحقق امالهم وطموحاتهم.

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