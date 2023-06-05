أسامة السعيد: مصر تهتم بقضايا القارة وتذهب بها إلى الساحة الدولية

قال الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار إن هناك تحولًا في الرؤية المصرية للدائرة الإفريقية، موضحًا أن مصر الآن تتحدث عن الأشقاء الأفارقة وهذا يكشف حجم التقارب الذي تهدف إليه السياسة الخارجية المصرية.

إفريقيا هي الجوار القريب لنا والمؤثر فينا

وأضاف، خلال حواره مع برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أننا لم نعد كأصدقاء وشركاء في قارة واحدة فقط، لكننا أشقاء، لأن إفريقيا هي الجوار القريب لنا والمؤثر فينا الذي نؤثر فيه أيضًا، والتقارب مع إفريقيا ليس موقفًا وطنيًا فقط، الرئيس السيسي، تحدث عن رغبة مصرية ومطالبة مصرية إفريقية بأن يكون هناك إقراض ميسر للدول الإفريقية والدول النامية، وكان ذلك في اجتماع البنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ.

وتابع أن مصر لا تتعامل مع قضايا القارة الإفريقية من منظور وطني أو أحادي فقط، لكنها تأخذ قضايا القارة كي تكون جزءًا من اهتماماتها الوطنية وتذهب بها إلى الساحة الدولية، مشددًا على أن هذا الأمر أحد التحولات التي أعادت مصر للسياسة الإفريقية وإلى قلب القارة الإفريقية.