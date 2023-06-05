دفاع زوجة "شاكوش"يحصل على سجلات تجارية تُثبت أرباحه من المهرجانات

حصل فهد مرزوق المحامي دفاع ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش على السجلات التجارية لشركتين ملك المطرب الشعبي “شاكوش” لارفاقها بأوراق قضية النفقة التي اقامتها ضد زوجها.

وقال “مرزوق” في ان المطرب حسن شاكوش يمتلك شركتين بينهما شركة انتاج فني واحداهما شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة تابعة لهيئة استثمار 6 اكتوبر والاخرى شركة افراد.

وأضاف دفاع ريم طارق، أن هذه السجلات التجارية تعد إثبات على دخل حسن شاكوش الضخم من انتاج الاغاني والمهرجانات وسيقدمها امام محكمة الاسرة في دعوى النفقة خاصة ان احدى الشركتين تتعاقد مع شركات عديدة ما يحقق لها ارباح كبيرة.

وتقدم دفاع ريم طارق إلى نيابة أكتوبر أول بـ"فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو يصور زوجة شاكوش اثناء حفل الزفاف وأمامها قسيمة زواج فارغة من البيانات تقوم بوضع بصمتها عليها قائلا: "بتبصم على بياض".

ويشير مقطع الفيديو إلى عدم علم ريم طارق بالبيانات بما كتبه شاكوش والمأذون في القسيمة فيما بعد وانها بكر رشيد رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها الاول لشاكوش حتى يثبتها في قسيمة زواجهما الا انها فوجئت بعد الازمة انها مثبتة في قسيمة زواجها بحسن شاكوش انها بكر رشيد.

وقال فهد مرزوق ان مقطع الفيديو ينفي التهمة التي وجهها شاكوش لموكلته بادلائها ببيانات كاذبة وادعاء انها عذراء لم يسبق لها الزواج اضافة الى محادثات صوتية وكتابية قدمها مسبقا بين شاكوش وريم تثبت معرفته بانها مطلقة وليست بكر.

وحصلت ريم طارق، قبل أيام، على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ اكتوبر للاقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على ايصال امانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.