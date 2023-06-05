الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاوتارو قبل نهائي الأبطال: مانشستر سيتي يجب أيضا أن يقلق من مواجهتنا

لاوتارو
لاوتارو

تحدث الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي، السبت المقبل 10 يونيو، على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لاوتارو في حواره مع الموقع الرسمي لدوري الأبطال: "مانشستر سيتي كذلك عليهم أن يقلقوا من مواجهتنا، إنها أهم مباراة في حياتنا على مستوى الأندية التركيز لمدة 90 دقيقة؟ "لا، 120 دقيقة من وقت ركوبنا الحافلة حتى الإحماء والمباراة، علينا ان نترك قلوبنا داخل الملعب".

وأضاف: “بمجرد وصولي إلى هذا النادي شعرت وكأنني جزء من العائلة ، لقد نشأت كثيرا هنا وهو مهم جدا للاعب”.

وأنهى إنتر مشواره في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم محتلا المركز الثاني مؤقتا، بفوزه على مضيفه تورينو 1-0  السبت الماضي في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة. 

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38.

لاوتارو لاوتارو مارتينيز مانشستر سيتى نهائي دوري أبطال أوروبا إنتر

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